DocMorris Aktie News: DocMorris zeigt sich am Donnerstagmittag gestärkt

Im SIX SX-Handel gewannen die DocMorris-Papiere um 12:28 Uhr 0,6 Prozent. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 21'352 Punkten liegt. Die DocMorris-Aktie zog in der Spitze bis auf 19,50 CHF an. Zur Startglocke stand der Titel bei 19,30 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 199'465 DocMorris-Aktien.

Bei 19,50 CHF erreichte der Titel am 12.11.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 3,39 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der DocMorris-Aktie. Bei einem Wert von 3,92 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (24.03.2026). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 79,20 Prozent.

DocMorris-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 CHF belaufen. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte DocMorris am 19.08.2025 vor. DocMorris hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -1,06 CHF je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1,06 CHF je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 260.83 Mio. CHF – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 260.83 Mio. CHF in den Büchern gestanden hatten.

Experten gehen davon aus, dass DocMorris im Jahr 2026 -1,675 CHF je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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