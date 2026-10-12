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DocMorris Aktie 4261528 / CH0042615283

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12.10.2026 09:29:00

DocMorris Aktie News: DocMorris tendiert am Vormittag nordwärts

DocMorris Aktie News: DocMorris tendiert am Vormittag nordwärts

Die Aktie von DocMorris gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von DocMorris konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 1,4 Prozent auf 13,50 CHF.

DocMorris
13.27 CHF -1.57%
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Die DocMorris-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr 1,4 Prozent im Plus bei 13,50 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 19'634 Punkten steht. Das bisherige Tageshoch markierte die DocMorris-Aktie bei 13,60 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 13,56 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 10'368 DocMorris-Aktien.

Bei 13,95 CHF markierte der Titel am 08.10.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 3,33 Prozent. Am 24.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 3,92 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 70,95 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass DocMorris-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete DocMorris 0,000 CHF aus. Am 19.08.2025 hat DocMorris die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -1,06 CHF vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1,06 CHF erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat DocMorris in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 260.83 Mio. CHF. Im Vorjahresviertel waren 260.83 Mio. CHF in den Büchern gestanden.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem DocMorris-Verlust in Höhe von -1,660 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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