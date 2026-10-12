DocMorris Aktie News: DocMorris am Montagnachmittag fester

Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 13,40 CHF zu. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 19'668 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die DocMorris-Aktie legte bis auf 13,60 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 13,56 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 93'257 DocMorris-Aktien.

Am 08.10.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 13,95 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 4,10 Prozent könnte die DocMorris-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 3,92 CHF am 24.03.2026. Der derzeitige Kurs der DocMorris-Aktie liegt somit 241,66 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Im Vorjahr hatte DocMorris 0,000 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. DocMorris veröffentlichte am 19.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie wurde auf -1,06 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das DocMorris ein Ergebnis je Aktie von -1,06 CHF vermeldet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 260.83 Mio. CHF – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 260.83 Mio. CHF eingefahren.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2026 ein Verlust in Höhe von -1,660 CHF je DocMorris-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.ch

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