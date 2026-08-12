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DocMorris Aktie 4261528 / CH0042615283

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12.08.2026 09:29:00

DocMorris Aktie News: DocMorris am Vormittag auf grünem Terrain

DocMorris Aktie News: DocMorris am Vormittag auf grünem Terrain

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von DocMorris. Das Papier von DocMorris konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,9 Prozent auf 9,44 CHF.

DocMorris
9.40 CHF -0.52%
Kaufen Verkaufen

Die DocMorris-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr 0,9 Prozent im Plus bei 9,44 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'466 Punkten steht. Die DocMorris-Aktie zog in der Spitze bis auf 9,49 CHF an. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 9,44 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 5'578 DocMorris-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 15.07.2026 auf bis zu 11,25 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der DocMorris-Aktie ist somit 19,24 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 24.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 3,92 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 58,43 Prozent unter dem aktuellen Kurs der DocMorris-Aktie.

DocMorris-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 CHF aus. Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte DocMorris am 19.08.2025. DocMorris vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -1,06 CHF. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,05 CHF je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um -7,06 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 280.64 Mio. CHF. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 260.83 Mio. CHF.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2026 ein Verlust in Höhe von -1,730 CHF je DocMorris-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.ch

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