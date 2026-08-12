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DocMorris Aktie 4261528 / CH0042615283

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12.08.2026 16:29:00

DocMorris Aktie News: DocMorris am Nachmittag stärker

DocMorris Aktie News: DocMorris am Nachmittag stärker

Die Aktie von DocMorris gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von DocMorris konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 2,6 Prozent auf 9,60 CHF.

DocMorris
9.40 CHF -0.52%
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Die DocMorris-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr 2,6 Prozent im Plus bei 9,60 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'386 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 9,69 CHF erreichte die DocMorris-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Mit einem Wert von 9,44 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 53'111 DocMorris-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 11,25 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (15.07.2026). Derzeit notiert die DocMorris-Aktie damit 14,71 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 3,92 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (24.03.2026). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der DocMorris-Aktie 59,12 Prozent sinken.

DocMorris-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 CHF aus. Am 19.08.2025 äusserte sich DocMorris zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. DocMorris vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -1,06 CHF. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,05 CHF je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von -7,06 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 260.83 Mio. CHF. Im Vorjahreszeitraum waren 280.64 Mio. CHF in den Büchern gestanden.

Experten prognostizieren für das Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -1,730 CHF je DocMorris-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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