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DocMorris Aktie 4261528 / CH0042615283

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12.08.2026 12:29:00

DocMorris Aktie News: DocMorris legt am Mittwochmittag zu

DocMorris Aktie News: DocMorris legt am Mittwochmittag zu

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von DocMorris. Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 2,7 Prozent auf 9,61 CHF zu.

DocMorris
9.40 CHF -0.52%
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Die Aktie legte um 12:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 2,7 Prozent auf 9,61 CHF zu. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'408 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Im Tageshoch stieg die DocMorris-Aktie bis auf 9,61 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 9,44 CHF. Bisher wurden via SIX SX 25'445 DocMorris-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 11,25 CHF. Dieser Kurs wurde am 15.07.2026 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die DocMorris-Aktie somit 14,58 Prozent niedriger. Am 24.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 3,92 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 59,19 Prozent könnte die DocMorris-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2025 0,000 CHF an DocMorris-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 CHF aus. Am 19.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,06 CHF. Im Vorjahresquartal waren -1,05 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von -7,06 Prozent auf 260.83 Mio. CHF. Im Vorjahresviertel hatte DocMorris 280.64 Mio. CHF umgesetzt.

Experten gehen davon aus, dass DocMorris im Jahr 2026 -1,730 CHF je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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