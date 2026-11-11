DocMorris Aktie News: DocMorris reagiert am Mittwochvormittag positiv

Die DocMorris-Aktie konnte um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,4 Prozent auf 19,05 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 21'166 Punkten steht. Die DocMorris-Aktie legte bis auf 19,16 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 18,60 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 30'358 DocMorris-Aktien.

Am 09.11.2026 erreichte der Anteilsschein mit 17,47 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die DocMorris-Aktie mit einem Kursplus von 8,29 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.03.2026 bei 3,92 CHF. Mit Abgaben von 79,41 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem DocMorris seine Aktionäre 2025 mit 0,000 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF je Aktie ausschütten. Am 19.08.2025 lud DocMorris zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das EPS lag bei -1,06 CHF. Ein Jahr zuvor waren -1,06 CHF je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 260.83 Mio. CHF aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 260.83 Mio. CHF erwirtschaftet worden.

In der Bilanz 2026 dürfte Experten zufolge ein Minus von -1,675 CHF je DocMorris-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.ch

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