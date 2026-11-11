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11.11.2026 09:29:00
DocMorris Aktie News: DocMorris reagiert am Mittwochvormittag positiv
Die Aktie von DocMorris zählt am Mittwochvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von DocMorris nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,4 Prozent auf 19,05 CHF.
Die DocMorris-Aktie konnte um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,4 Prozent auf 19,05 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 21'166 Punkten steht. Die DocMorris-Aktie legte bis auf 19,16 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 18,60 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 30'358 DocMorris-Aktien.
Am 09.11.2026 erreichte der Anteilsschein mit 17,47 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die DocMorris-Aktie mit einem Kursplus von 8,29 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.03.2026 bei 3,92 CHF. Mit Abgaben von 79,41 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Nachdem DocMorris seine Aktionäre 2025 mit 0,000 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF je Aktie ausschütten. Am 19.08.2025 lud DocMorris zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das EPS lag bei -1,06 CHF. Ein Jahr zuvor waren -1,06 CHF je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 260.83 Mio. CHF aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 260.83 Mio. CHF erwirtschaftet worden.
In der Bilanz 2026 dürfte Experten zufolge ein Minus von -1,675 CHF je DocMorris-Aktie stehen.
Redaktion finanzen.ch
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
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DocMorris am 11.11.2026
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