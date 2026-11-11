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DocMorris Aktie 4261528 / CH0042615283

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11.11.2026 16:29:00

DocMorris Aktie News: DocMorris zeigt sich am Mittwochnachmittag fester

DocMorris Aktie News: DocMorris zeigt sich am Mittwochnachmittag fester

Die Aktie von DocMorris zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die DocMorris-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 18,81 CHF zu.

DocMorris
18.98 CHF 0.47%
Kaufen Verkaufen

Um 16:28 Uhr ging es für das DocMorris-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 1,1 Prozent auf 18,81 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 21'156 Punkten liegt. Bei 19,18 CHF markierte die DocMorris-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 18,60 CHF. Der Tagesumsatz der DocMorris-Aktie belief sich zuletzt auf 301'995 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.11.2026 bei 19,18 CHF. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die DocMorris-Aktie somit 1,93 Prozent niedriger. Am 24.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 3,92 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der DocMorris-Aktie 79,15 Prozent sinken.

Im Jahr 2025 erhielten DocMorris-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CHF. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte DocMorris am 19.08.2025 vor. Das EPS lag bei -1,06 CHF. Ein Jahr zuvor waren -1,06 CHF je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat DocMorris mit einem Umsatz von insgesamt 260.83 Mio. CHF abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 260.83 Mio. CHF erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2026 ein Verlust in Höhe von -1,675 CHF je DocMorris-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.ch

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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall

KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.

Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.

Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall

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Short 16’741.33 8.68 SHBXBU
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