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11.11.2026 12:29:00
DocMorris Aktie News: DocMorris zieht am Mittwochmittag an
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von DocMorris. Im SIX SX-Handel gewannen die DocMorris-Papiere zuletzt 0,7 Prozent.
Um 12:28 Uhr sprang die DocMorris-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 18,73 CHF zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 21'103 Punkten steht. Den höchsten Wert des Tages markierte die DocMorris-Aktie bei 19,18 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 18,60 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 161'649 DocMorris-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 11.11.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 19,18 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,40 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.03.2026 (3,92 CHF). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die DocMorris-Aktie derzeit noch 79,06 Prozent Luft nach unten.
Im Jahr 2025 erhielten DocMorris-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CHF. DocMorris veröffentlichte am 19.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -1,06 CHF beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,06 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 260.83 Mio. CHF aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 260.83 Mio. CHF erwirtschaftet worden.
Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2026 -1,675 CHF je Aktie in den DocMorris-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
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