DocMorris Aktie 4261528 / CH0042615283
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11.09.2026 09:29:00
DocMorris Aktie News: DocMorris präsentiert sich am Vormittag fester
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von DocMorris. Die DocMorris-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 10,28 CHF.
Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 10,28 CHF zu. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 19'463 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die DocMorris-Aktie legte bis auf 10,41 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 10,18 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 49'401 DocMorris-Aktien.
Am 28.08.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 11,25 CHF an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die DocMorris-Aktie derzeit noch 9,44 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.03.2026 bei 3,92 CHF. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 61,85 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Experten gehen davon aus, dass DocMorris-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete DocMorris 0,000 CHF aus. Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte DocMorris am 19.08.2025. Es wurde ein Verlust je Aktie von -1,06 CHF gegenüber -1,06 CHF im Vorjahresquartal verkündet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat DocMorris in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 260.83 Mio. CHF im Vergleich zu 260.83 Mio. CHF im Vorjahresquartal.
Analysten gehen davon aus, dass DocMorris 2026 einen Verlust in Höhe von -1,690 CHF je Aktie ausweisen dürften.
Redaktion finanzen.ch
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