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DocMorris Aktie 4261528 / CH0042615283

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11.09.2026 16:29:00

DocMorris Aktie News: DocMorris am Nachmittag mit Kurseinbussen

DocMorris Aktie News: DocMorris am Nachmittag mit Kurseinbussen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von DocMorris. Zuletzt ging es für die DocMorris-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 2,6 Prozent auf 9,92 CHF.

DocMorris
10.28 CHF 1.95%
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Der DocMorris-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 2,6 Prozent auf 9,92 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 19'483 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die DocMorris-Aktie bis auf 9,91 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 10,18 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 578'335 DocMorris-Aktien den Besitzer.

Am 28.08.2026 markierte das Papier bei 11,25 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 13,41 Prozent über dem aktuellen Kurs der DocMorris-Aktie. Am 24.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 3,92 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der DocMorris-Aktie ist somit 60,46 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 0,000 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 CHF je DocMorris-Aktie. Am 19.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,06 CHF je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei DocMorris ein EPS von -1,06 CHF in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 260.83 Mio. CHF. Im Vorjahreszeitraum waren 260.83 Mio. CHF in den Büchern gestanden.

In der DocMorris-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 -1,690 CHF je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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