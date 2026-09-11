DocMorris Aktie News: DocMorris büsst am Mittag ein

Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 10,12 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 19'519 Punkten steht. In der Spitze büsste die DocMorris-Aktie bis auf 10,07 CHF ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 10,18 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 338'144 DocMorris-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 11,25 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (28.08.2026). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die DocMorris-Aktie derzeit noch 11,17 Prozent Luft nach oben. Am 24.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 3,92 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die DocMorris-Aktie 158,03 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem DocMorris seine Aktionäre 2025 mit 0,000 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF je Aktie ausschütten. Am 19.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei -1,06 CHF. Ein Jahr zuvor waren -1,06 CHF je Aktie erzielt worden. DocMorris hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 260.83 Mio. CHF abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 260.83 Mio. CHF erwirtschaftet worden waren.

Analysten gehen davon aus, dass DocMorris 2026 einen Verlust in Höhe von -1,690 CHF je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.ch

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