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DocMorris Aktie 4261528 / CH0042615283

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11.08.2026 09:29:00

DocMorris Aktie News: DocMorris am Vormittag im Minusbereich

DocMorris Aktie News: DocMorris am Vormittag im Minusbereich

Die Aktie von DocMorris gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die DocMorris-Aktie notierte zuletzt im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,8 Prozent auf 9,61 CHF.

DocMorris
9.45 CHF -4.33%
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Der DocMorris-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 09:28 Uhr verlor das Papier 0,8 Prozent auf 9,61 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'610 Punkten liegt. Das Tagestief markierte die DocMorris-Aktie bei 9,61 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 9,61 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 382 DocMorris-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 11,25 CHF. Dieser Kurs wurde am 15.07.2026 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 17,07 Prozent über dem aktuellen Kurs der DocMorris-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.03.2026 bei 3,92 CHF. Abschläge von 59,19 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2025 0,000 CHF an DocMorris-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 CHF aus. DocMorris gewährte am 19.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,06 CHF je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei DocMorris ein EPS von -1,05 CHF in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 260.83 Mio. CHF – das entspricht einem Abschlag von -7,06 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 280.64 Mio. CHF erwirtschaftet worden.

Analysten gehen davon aus, dass DocMorris 2026 einen Verlust in Höhe von -1,730 CHF je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.ch

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Short 15’520.45 13.94 SLWB8U
Short 16’124.65 8.82 SXJB6U
SMI-Kurs: 14’635.88 11.08.2026 15:08:34
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Long 13’126.95 8.98 SKBOPU
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