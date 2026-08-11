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11.08.2026 16:29:00

DocMorris Aktie News: DocMorris am Nachmittag schwächer

DocMorris Aktie News: DocMorris am Nachmittag schwächer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von DocMorris. Die DocMorris-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 1,8 Prozent auf 9,51 CHF ab.

DocMorris
9.45 CHF -4.33%
Kaufen Verkaufen

Die DocMorris-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 1,8 Prozent auf 9,51 CHF abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'571 Punkten steht. In der Spitze fiel die DocMorris-Aktie bis auf 9,31 CHF. Bei 9,61 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Bisher wurden via SIX SX 97'434 DocMorris-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 15.07.2026 auf bis zu 11,25 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die DocMorris-Aktie derzeit noch 18,30 Prozent Luft nach oben. Am 24.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 3,92 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 58,76 Prozent unter dem aktuellen Kurs der DocMorris-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CHF. Im Vorjahr erhielten DocMorris-Aktionäre 0,000 CHF je Wertpapier. Am 19.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -1,06 CHF beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,05 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 260.83 Mio. CHF – das entspricht einem Abschlag von -7,06 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 280.64 Mio. CHF erwirtschaftet worden.

2026 dürfte DocMorris einen Verlust von -1,730 CHF verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.ch

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