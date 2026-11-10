DocMorris Aktie News: DocMorris am Dienstagnachmittag mit Aufschlag

Die DocMorris-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 4,2 Prozent auf 18,20 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 21'142 Punkten liegt. Die DocMorris-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 19,16 CHF. Bei 18,30 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt wechselten 558'568 DocMorris-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 19,16 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (10.11.2026). Der derzeitige Kurs der DocMorris-Aktie liegt somit 5,01 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 24.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 3,92 CHF ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 78,45 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für DocMorris-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 CHF ausgeschüttet werden. Am 19.08.2025 hat DocMorris in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -1,06 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -1,06 CHF je Aktie erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 260.83 Mio. CHF. Im Vorjahreszeitraum waren 260.83 Mio. CHF in den Büchern gestanden.

Experten prognostizieren für das Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -1,675 CHF je DocMorris-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur DocMorris-Aktie

DocMorris-Aktie im Höhenflug: E-Rezeptgeschäft wächst kräftig

DocMorris-Aktie gibt ab: Geld in den Niederlanden gepfändet

DocMorris-Aktie sackt kräftig ab: Urteil über Geschäftsmodell von Konkurrent dm-med im Dezember