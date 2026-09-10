DocMorris Aktie 4261528 / CH0042615283
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10.09.2026 09:29:00
DocMorris Aktie News: DocMorris am Donnerstagvormittag höher
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von DocMorris. Zuletzt konnte die Aktie von DocMorris zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 1,2 Prozent auf 10,83 CHF.
Um 09:28 Uhr stieg die DocMorris-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 1,2 Prozent auf 10,83 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 19'553 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die DocMorris-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 11,00 CHF aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 10,71 CHF. Zuletzt wechselten 121'248 DocMorris-Aktien den Besitzer.
Bei einem Wert von 11,25 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (28.08.2026). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,88 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 24.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 3,92 CHF ab. Der aktuelle Kurs der DocMorris-Aktie ist somit 63,79 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 CHF. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte DocMorris am 19.08.2025. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,06 CHF je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei DocMorris ein EPS von -1,06 CHF in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 260.83 Mio. CHF – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 260.83 Mio. CHF erwirtschaftet worden.
Laut Analysten dürfte DocMorris im Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -1,690 CHF einfahren.
Redaktion finanzen.ch
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