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DocMorris Aktie 4261528 / CH0042615283

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10.09.2026 16:29:00

DocMorris Aktie News: DocMorris am Donnerstagnachmittag mit Kursabschlägen

DocMorris Aktie News: DocMorris am Donnerstagnachmittag mit Kursabschlägen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von DocMorris. Die DocMorris-Aktie notierte im SIX SX-Handel zuletzt mit Abschlägen von 4,7 Prozent bei 10,20 CHF.

DocMorris
10.08 CHF -7.78%
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Das Papier von DocMorris gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 4,7 Prozent auf 10,20 CHF abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 19'435 Punkten steht. In der Spitze büsste die DocMorris-Aktie bis auf 10,10 CHF ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 10,71 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 766'190 DocMorris-Aktien.

Bei 11,25 CHF markierte der Titel am 28.08.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die DocMorris-Aktie somit 9,33 Prozent niedriger. Am 24.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 3,92 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 61,55 Prozent könnte die DocMorris-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für DocMorris-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 CHF ausgeschüttet werden. DocMorris gewährte am 19.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -1,06 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -1,06 CHF je Aktie erwirtschaftet worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 260.83 Mio. CHF. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 260.83 Mio. CHF.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem DocMorris-Verlust in Höhe von -1,690 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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