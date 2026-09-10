DocMorris Aktie 4261528 / CH0042615283
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10.09.2026 12:29:00
DocMorris Aktie News: DocMorris wird am Donnerstagmittag ausgebremst
Die Aktie von DocMorris gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die DocMorris-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 3,4 Prozent auf 10,34 CHF ab.
Die DocMorris-Aktie musste um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 3,4 Prozent auf 10,34 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 19'506 Punkten realisiert. In der Spitze fiel die DocMorris-Aktie bis auf 10,10 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 10,71 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 447'875 DocMorris-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 28.08.2026 bei 11,25 CHF. Der derzeitige Kurs der DocMorris-Aktie liegt somit 8,09 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 3,92 CHF fiel das Papier am 24.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die DocMorris-Aktie 163,64 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
DocMorris-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 CHF aus. DocMorris liess sich am 19.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei -1,06 CHF. Ein Jahr zuvor waren -1,06 CHF je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat DocMorris 260.83 Mio. CHF umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 260.83 Mio. CHF umgesetzt worden.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem DocMorris-Verlust in Höhe von -1,690 CHF je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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|DocMorris Hold
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|Deutsche Bank AG
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|24.08.26
|DocMorris Buy
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|20.08.26
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|Deutsche Bank AG
|19.08.26
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.07.26
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.07.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|21.04.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|16.04.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|24.03.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|19.03.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|03.09.26
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.08.26
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.08.26
|DocMorris Neutral
|UBS AG
|20.08.26
|DocMorris Hold
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|19.08.26
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