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09.11.2026 16:29:00
DocMorris Aktie News: DocMorris am Nachmittag freundlich
Die Aktie von DocMorris gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von DocMorris legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 3,8 Prozent auf 17,13 CHF.
Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 3,8 Prozent auf 17,13 CHF zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'992 Punkten liegt. Zwischenzeitlich stieg die DocMorris-Aktie sogar auf 17,39 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 16,66 CHF. Von der DocMorris-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 175'400 Stück gehandelt.
Der Anteilsschein kletterte am 09.11.2026 auf bis zu 17,39 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,52 Prozent hinzugewinnen. Bei 3,92 CHF fiel das Papier am 24.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der DocMorris-Aktie ist somit 77,10 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Für DocMorris-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 CHF ausgeschüttet werden. DocMorris liess sich am 19.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -1,06 CHF je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte DocMorris -1,06 CHF je Aktie generiert. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 260.83 Mio. CHF. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 260.83 Mio. CHF.
Analysten erwarten für 2026 einen Verlust in Höhe von -1,675 CHF je DocMorris-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
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