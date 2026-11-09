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09.11.2026 12:29:00
DocMorris Aktie News: DocMorris am Montagmittag freundlich
Die Aktie von DocMorris zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 4,7 Prozent auf 17,27 CHF zu.
Das Papier von DocMorris legte um 12:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 4,7 Prozent auf 17,27 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'933 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die DocMorris-Aktie legte bis auf 17,36 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 16,66 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten DocMorris-Aktien beläuft sich auf 110'863 Stück.
Am 09.11.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 17,36 CHF an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,52 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der DocMorris-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 3,92 CHF am 24.03.2026. Mit dem aktuellen Kurs notiert die DocMorris-Aktie 340,34 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Für DocMorris-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 CHF ausgeschüttet werden. DocMorris liess sich am 19.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -1,06 CHF je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte DocMorris -1,06 CHF je Aktie generiert. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 260.83 Mio. CHF – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 260.83 Mio. CHF eingefahren.
In der Bilanz 2026 dürfte Experten zufolge ein Minus von -1,675 CHF je DocMorris-Aktie stehen.
Redaktion finanzen.ch
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