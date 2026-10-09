DocMorris Aktie 4261528 / CH0042615283
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09.10.2026 09:29:00
DocMorris Aktie News: DocMorris legt am Vormittag zu
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von DocMorris. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 2,0 Prozent auf 13,95 CHF zu.
Um 09:28 Uhr ging es für das DocMorris-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 2,0 Prozent auf 13,95 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 19'526 Punkten liegt. Die DocMorris-Aktie legte bis auf 13,95 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 13,80 CHF eröffnete der Anteilsschein. Von der DocMorris-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 49'720 Stück gehandelt.
Am 08.10.2026 markierte das Papier bei 13,95 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 0,00 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 3,92 CHF ab. Derzeit notiert die DocMorris-Aktie damit 255,69 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CHF. Im Vorjahr erhielten DocMorris-Aktionäre 0,000 CHF je Wertpapier. Am 19.08.2025 hat DocMorris die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,06 CHF. Im Vorjahresquartal hatten -1,06 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 260.83 Mio. CHF. Im Vorjahreszeitraum waren 260.83 Mio. CHF in den Büchern gestanden.
Experten gehen davon aus, dass DocMorris im Jahr 2026 -1,660 CHF je Aktie Verlust verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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