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DocMorris Aktie 4261528 / CH0042615283

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09.10.2026 16:29:00

DocMorris Aktie News: DocMorris am Freitagnachmittag mit Abschlägen

DocMorris Aktie News: DocMorris am Freitagnachmittag mit Abschlägen

Die Aktie von DocMorris gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die DocMorris-Aktie gab im SIX SX-Handel zuletzt um 1,1 Prozent auf 13,52 CHF nach.

DocMorris
13.48 CHF -1.61%
Kaufen Verkaufen

Die DocMorris-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr 1,1 Prozent im Minus bei 13,52 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 19'557 Punkten liegt. Die DocMorris-Aktie gab in der Spitze bis auf 13,49 CHF nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 13,80 CHF. Der Tagesumsatz der DocMorris-Aktie belief sich zuletzt auf 194'167 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 13,95 CHF. Dieser Kurs wurde am 08.10.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die DocMorris-Aktie mit einem Kursplus von 3,18 Prozent wieder erreichen. Bei 3,92 CHF fiel das Papier am 24.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 70,99 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 CHF. Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte DocMorris am 19.08.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,06 CHF. Im Vorjahresquartal hatten -1,06 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 260.83 Mio. CHF in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem DocMorris 260.83 Mio. CHF erwirtschaftet hatte.

Der Verlust 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -1,660 CHF je DocMorris-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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