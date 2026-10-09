DocMorris Aktie News: DocMorris präsentiert sich am Freitagmittag fester

Um 12:28 Uhr sprang die DocMorris-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 13,73 CHF zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 19'506 Punkten steht. Im Tageshoch stieg die DocMorris-Aktie bis auf 13,95 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 13,80 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 152'657 DocMorris-Aktien.

Bei einem Wert von 13,95 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (08.10.2026). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,60 Prozent hinzugewinnen. Am 24.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 3,92 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 71,43 Prozent würde die DocMorris-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass DocMorris-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete DocMorris 0,000 CHF aus. Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte DocMorris am 19.08.2025 vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -1,06 CHF je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,06 CHF je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat DocMorris in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 260.83 Mio. CHF. Im Vorjahresviertel waren 260.83 Mio. CHF in den Büchern gestanden.

Analysten erwarten für 2026 einen Verlust in Höhe von -1,660 CHF je DocMorris-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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