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DocMorris Aktie 4261528 / CH0042615283

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09.09.2026 16:29:00

DocMorris Aktie News: DocMorris zündet am Mittwochnachmittag Kursrakete

DocMorris Aktie News: DocMorris zündet am Mittwochnachmittag Kursrakete

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von DocMorris. Die Aktionäre schickten das Papier von DocMorris nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie zuletzt 8,7 Prozent auf 10,91 CHF.

DocMorris
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Im SIX SX-Handel gewannen die DocMorris-Papiere um 16:28 Uhr 8,7 Prozent. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 19'585 Punkten notiert. Der Kurs der DocMorris-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 11,19 CHF zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 10,40 CHF. Der Tagesumsatz der DocMorris-Aktie belief sich zuletzt auf 806'104 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 28.08.2026 auf bis zu 11,25 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 3,12 Prozent könnte die DocMorris-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 24.03.2026 bei 3,92 CHF. Der derzeitige Kurs der DocMorris-Aktie liegt somit 178,17 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2025 0,000 CHF an DocMorris-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 CHF aus. Am 19.08.2025 äusserte sich DocMorris zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf einen Verlust von -1,06 CHF je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,06 CHF je Aktie erzielt worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 260.83 Mio. CHF gegenüber 260.83 Mio. CHF im Vorjahreszeitraum generiert.

In der Bilanz 2026 dürfte Experten zufolge ein Minus von -1,691 CHF je DocMorris-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.ch

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