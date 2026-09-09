DocMorris Aktie 4261528 / CH0042615283
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09.09.2026 12:29:00
DocMorris Aktie News: DocMorris zündet am Mittag Kursrakete
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von DocMorris. Die Aktionäre schickten das Papier von DocMorris nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie zuletzt 7,7 Prozent auf 10,81 CHF.
Um 12:28 Uhr ging es für das DocMorris-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 7,7 Prozent auf 10,81 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 19'674 Punkten notiert. Die DocMorris-Aktie zog in der Spitze bis auf 11,15 CHF an. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 10,40 CHF. Von der DocMorris-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 508'450 Stück gehandelt.
Am 28.08.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 11,25 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 4,07 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.03.2026 (3,92 CHF). Der aktuelle Kurs der DocMorris-Aktie ist somit 63,72 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 CHF, nach 0,000 CHF im Jahr 2025. DocMorris liess sich am 19.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,06 CHF je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei DocMorris ein EPS von -1,06 CHF in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 260.83 Mio. CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 260.83 Mio. CHF gelegen.
Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2026 ein EPS von --1,691 CHF je DocMorris-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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