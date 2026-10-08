DocMorris Aktie News: DocMorris tendiert am Vormittag fester

Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,1 Prozent auf 13,38 CHF zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 19'360 Punkten notiert. In der Spitze gewann die DocMorris-Aktie bis auf 13,38 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 13,20 CHF. Von der DocMorris-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 25'273 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 13,62 CHF. Dieser Kurs wurde am 30.09.2026 erreicht. Gewinne von 1,79 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 3,92 CHF ab. Abschläge von 70,69 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2025 0,000 CHF an DocMorris-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 CHF aus. Am 19.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -1,06 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -1,06 CHF je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 260.83 Mio. CHF – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 260.83 Mio. CHF in den Büchern gestanden hatten.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass DocMorris einen Verlust von -1,660 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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