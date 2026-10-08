DocMorris Aktie News: DocMorris präsentiert sich am Nachmittag stärker

Um 16:28 Uhr stieg die DocMorris-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 3,3 Prozent auf 13,80 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 19'436 Punkten steht. Im Tageshoch stieg die DocMorris-Aktie bis auf 13,95 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 13,20 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 255'486 DocMorris-Aktien umgesetzt.

Bei 13,95 CHF markierte der Titel am 08.10.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,09 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der DocMorris-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.03.2026 bei 3,92 CHF. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der DocMorris-Aktie 71,58 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Im Vorjahr hatte DocMorris 0,000 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 19.08.2025 äusserte sich DocMorris zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,06 CHF. Im Vorjahresquartal hatten -1,06 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. DocMorris hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 260.83 Mio. CHF abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 260.83 Mio. CHF erwirtschaftet worden waren.

2026 dürfte DocMorris einen Verlust von -1,660 CHF verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.ch

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