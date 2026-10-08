DocMorris Aktie News: DocMorris am Donnerstagmittag freundlich

Im SIX SX-Handel gewannen die DocMorris-Papiere um 12:28 Uhr 1,0 Prozent. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 19'381 Punkten notiert. Bei 13,55 CHF erreichte die DocMorris-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 13,20 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 91'748 DocMorris-Aktien.

Am 30.09.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 13,62 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die DocMorris-Aktie 0,89 Prozent zulegen. Am 24.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 3,92 CHF. Derzeit notiert die DocMorris-Aktie damit 244,21 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass DocMorris-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete DocMorris 0,000 CHF aus. Am 19.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -1,06 CHF beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,06 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat DocMorris in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 260.83 Mio. CHF. Im Vorjahresviertel waren 260.83 Mio. CHF in den Büchern gestanden.

Laut Analysten dürfte DocMorris im Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -1,660 CHF einfahren.

Redaktion finanzen.ch

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