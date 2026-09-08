DocMorris Aktie 4261528 / CH0042615283
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08.09.2026 09:29:00
DocMorris Aktie News: DocMorris am Dienstagvormittag im Minus
Die Aktie von DocMorris gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die DocMorris-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 10,74 CHF ab.
Die DocMorris-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr 0,2 Prozent im Minus bei 10,74 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 19'911 Punkten liegt. Die grössten Abgaben verzeichnete die DocMorris-Aktie bis auf 10,72 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 10,74 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 34'779 DocMorris-Aktien umgesetzt.
Am 28.08.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 11,25 CHF an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die DocMorris-Aktie somit 4,53 Prozent niedriger. Am 24.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 3,92 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die DocMorris-Aktie derzeit noch 63,48 Prozent Luft nach unten.
Die Dividendenausschüttung für DocMorris-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 CHF belaufen. Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte DocMorris am 19.08.2025. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -1,06 CHF beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,06 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 260.83 Mio. CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 260.83 Mio. CHF US-Dollar umgesetzt.
Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2026 ein EPS von --1,691 CHF je DocMorris-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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09:29
|DocMorris Aktie News: DocMorris am Dienstagvormittag im Minus (finanzen.ch)
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07.09.26
|DocMorris Aktie News: DocMorris behauptet sich am Nachmittag (finanzen.ch)
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07.09.26
|DocMorris Aktie News: DocMorris gibt am Mittag nach (finanzen.ch)
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04.09.26
|SPI aktuell: SPI notiert zum Handelsende im Minus (finanzen.ch)
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04.09.26
|Handel in Zürich: SPI präsentiert sich am Freitagnachmittag schwächer (finanzen.ch)
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04.09.26
|SPI-Wert DocMorris-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in DocMorris von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
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02.09.26
|Optimismus in Zürich: SPI beendet den Handel in der Gewinnzone (finanzen.ch)
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02.09.26
|SPI aktuell: So performt der SPI nachmittags (finanzen.ch)
Analysen zu DocMorris AG (ex Zur Rose)
|03.09.26
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.08.26
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.08.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|20.08.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|20.08.26
|DocMorris Neutral
|UBS AG
|03.09.26
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.08.26
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.08.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|20.08.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|20.08.26
|DocMorris Neutral
|UBS AG
|24.08.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|20.08.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|19.08.26
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.07.26
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.07.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|15.07.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|21.04.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|16.04.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|24.03.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|19.03.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|03.09.26
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.08.26
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.08.26
|DocMorris Neutral
|UBS AG
|20.08.26
|DocMorris Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.08.26
|DocMorris Neutral
|UBS AG
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