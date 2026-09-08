DocMorris Aktie News: DocMorris am Dienstagnachmittag auf Verkaufszetteln der Anleger

Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 6,6 Prozent auf 10,05 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 19'839 Punkten steht. Das Tagestief markierte die DocMorris-Aktie bei 10,00 CHF. Bei 10,74 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 172'481 DocMorris-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 11,25 CHF erreichte der Titel am 28.08.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 11,94 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.03.2026 bei 3,92 CHF. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der DocMorris-Aktie 60,98 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Im Vorjahr hatte DocMorris 0,000 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 19.08.2025 lud DocMorris zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. DocMorris hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -1,06 CHF je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1,06 CHF je Aktie gewesen. Der Umsatz lag bei 260.83 Mio. CHF – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 260.83 Mio. CHF erwirtschaftet worden.

Experten prognostizieren für das Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -1,691 CHF je DocMorris-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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