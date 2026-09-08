DocMorris Aktie 4261528 / CH0042615283
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
08.09.2026 16:29:00
DocMorris Aktie News: DocMorris am Dienstagnachmittag auf Verkaufszetteln der Anleger
Die Aktie von DocMorris gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die DocMorris-Aktie gab im SIX SX-Handel zuletzt um 6,6 Prozent auf 10,05 CHF nach.
Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 6,6 Prozent auf 10,05 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 19'839 Punkten steht. Das Tagestief markierte die DocMorris-Aktie bei 10,00 CHF. Bei 10,74 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 172'481 DocMorris-Aktien umgesetzt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 11,25 CHF erreichte der Titel am 28.08.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 11,94 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.03.2026 bei 3,92 CHF. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der DocMorris-Aktie 60,98 Prozent sinken.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Im Vorjahr hatte DocMorris 0,000 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 19.08.2025 lud DocMorris zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. DocMorris hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -1,06 CHF je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1,06 CHF je Aktie gewesen. Der Umsatz lag bei 260.83 Mio. CHF – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 260.83 Mio. CHF erwirtschaftet worden.
Experten prognostizieren für das Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -1,691 CHF je DocMorris-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur DocMorris-Aktie
DocMorris-Aktie in Grün: Operativer Verlust nimmt deutlich ab
DocMorris-Aktie stärker: Beschleunigtes Wachstum im zweiten Quartal
DocMorris-Aktie klettert deutlich: Stellenabbau infolge von "AI-First"-Strategie geplant
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Bloom Energy - Aufstieg in die 1. Liga
Der Brennstoffzellenspezialist steigt in den US-Leitindex auf. Neben diesem prestigeträchtigen Erfolg spricht die Charttechnik für ein kurzfristiges Long-Engagement bei Bloom Energy.Weiterlesen!
Nachrichten zu DocMorris AG (ex Zur Rose)
|
17:58
|Zurückhaltung in Zürich: SPI zeigt sich letztendlich leichter (finanzen.ch)
|
16:29
|DocMorris Aktie News: DocMorris am Dienstagnachmittag auf Verkaufszetteln der Anleger (finanzen.ch)
|
12:29
|DocMorris Aktie News: DocMorris gibt am Mittag nach (finanzen.ch)
|
09:29
|DocMorris Aktie News: DocMorris am Dienstagvormittag im Minus (finanzen.ch)
|
04.09.26
|SPI aktuell: SPI notiert zum Handelsende im Minus (finanzen.ch)
|
04.09.26
|Handel in Zürich: SPI präsentiert sich am Freitagnachmittag schwächer (finanzen.ch)
Analysen zu DocMorris AG (ex Zur Rose)
|03.09.26
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.08.26
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.08.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|20.08.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|20.08.26
|DocMorris Neutral
|UBS AG
|03.09.26
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.08.26
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.08.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|20.08.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|20.08.26
|DocMorris Neutral
|UBS AG
|24.08.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|20.08.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|19.08.26
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.07.26
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.07.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|15.07.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|21.04.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|16.04.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|24.03.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|19.03.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|03.09.26
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.08.26
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.08.26
|DocMorris Neutral
|UBS AG
|20.08.26
|DocMorris Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.08.26
|DocMorris Neutral
|UBS AG
Euronext SEI Investments & Ameriprise Financial: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
NEU✅ Euronext
NEU✅ SEI Investments
NEU✅ Ameriprise Financial
inklusive Rebalancing:
❌ Swiss Life
❌ BNP Paribas
❌ Iberdrola
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSteigende Ölpreise belasten: SMI beendet Handel mit heftigen Abschlägen - Novartis bremst erneut -- DAX schliesslich robust -- US-Börsen schliessen leichter -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Markt erleidete am Dienstag Verluste. Der deutsche Leitindex zeigte sich kaum verändert. Die US-Börsen tendierten nach der feiertagsbedingten Pause schwächer. Auch am Dienstag fanden die Börsen in Asien keine gemeinsame Richtung.