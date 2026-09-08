DocMorris Aktie 4261528 / CH0042615283
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08.09.2026 12:29:00
DocMorris Aktie News: DocMorris gibt am Mittag nach
Die Aktie von DocMorris gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die DocMorris-Aktie gab im SIX SX-Handel zuletzt um 4,3 Prozent auf 10,30 CHF nach.
Um 12:28 Uhr ging es für die DocMorris-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 4,3 Prozent auf 10,30 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 19'885 Punkten liegt. Zwischenzeitlich weitete die DocMorris-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 10,24 CHF aus. Bei 10,74 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Bisher wurden heute 97'196 DocMorris-Aktien gehandelt.
Bei 11,25 CHF erreichte der Titel am 28.08.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 9,22 Prozent hinzugewinnen. Bei 3,92 CHF fiel das Papier am 24.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der DocMorris-Aktie 61,92 Prozent sinken.
Nachdem DocMorris seine Aktionäre 2025 mit 0,000 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF je Aktie ausschütten. Am 19.08.2025 äusserte sich DocMorris zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie von -1,06 CHF gegenüber -1,06 CHF im Vorjahresquartal verkündet. Im abgelaufenen Quartal hat DocMorris 260.83 Mio. CHF umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 260.83 Mio. CHF umgesetzt worden.
2026 dürfte DocMorris einen Verlust von -1,691 CHF verbuchen, davon gehen Experten aus.
Redaktion finanzen.ch
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16:29
|DocMorris Aktie News: DocMorris am Dienstagnachmittag auf Verkaufszetteln der Anleger (finanzen.ch)
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12:29
|DocMorris Aktie News: DocMorris gibt am Mittag nach (finanzen.ch)
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09:29
|DocMorris Aktie News: DocMorris am Dienstagvormittag im Minus (finanzen.ch)
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04.09.26
|SPI aktuell: SPI notiert zum Handelsende im Minus (finanzen.ch)
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04.09.26
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04.09.26
|SPI-Wert DocMorris-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in DocMorris von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
Analysen zu DocMorris AG (ex Zur Rose)
|03.09.26
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.08.26
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.08.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|20.08.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|20.08.26
|DocMorris Neutral
|UBS AG
|03.09.26
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.08.26
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.08.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|20.08.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|20.08.26
|DocMorris Neutral
|UBS AG
|24.08.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|20.08.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|19.08.26
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.07.26
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.07.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|15.07.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|21.04.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|16.04.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|24.03.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|19.03.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|03.09.26
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.08.26
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.08.26
|DocMorris Neutral
|UBS AG
|20.08.26
|DocMorris Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.08.26
|DocMorris Neutral
|UBS AG
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