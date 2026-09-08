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DocMorris Aktie 4261528 / CH0042615283

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08.09.2026 12:29:00

DocMorris Aktie News: DocMorris gibt am Mittag nach

DocMorris Aktie News: DocMorris gibt am Mittag nach

Die Aktie von DocMorris gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die DocMorris-Aktie gab im SIX SX-Handel zuletzt um 4,3 Prozent auf 10,30 CHF nach.

DocMorris
10.08 CHF -6.86%
Kaufen Verkaufen

Um 12:28 Uhr ging es für die DocMorris-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 4,3 Prozent auf 10,30 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 19'885 Punkten liegt. Zwischenzeitlich weitete die DocMorris-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 10,24 CHF aus. Bei 10,74 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Bisher wurden heute 97'196 DocMorris-Aktien gehandelt.

Bei 11,25 CHF erreichte der Titel am 28.08.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 9,22 Prozent hinzugewinnen. Bei 3,92 CHF fiel das Papier am 24.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der DocMorris-Aktie 61,92 Prozent sinken.

Nachdem DocMorris seine Aktionäre 2025 mit 0,000 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF je Aktie ausschütten. Am 19.08.2025 äusserte sich DocMorris zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie von -1,06 CHF gegenüber -1,06 CHF im Vorjahresquartal verkündet. Im abgelaufenen Quartal hat DocMorris 260.83 Mio. CHF umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 260.83 Mio. CHF umgesetzt worden.

2026 dürfte DocMorris einen Verlust von -1,691 CHF verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.ch

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Short 14’990.25 14.00 SJXBXU
Short 15’563.88 8.87 S1BOOU
SMI-Kurs: 14’059.09 08.09.2026 16:13:33
Long 13’526.35 19.83 SJB42U
Long 13’196.19 13.60 S8BFJU
Long 12’641.51 8.92 S6OBEU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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