DocMorris Aktie 4261528 / CH0042615283
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07.10.2026 09:29:00
DocMorris Aktie News: DocMorris am Vormittag in Grün
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von DocMorris. Zuletzt sprang die DocMorris-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 12,75 CHF zu.
Die DocMorris-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr 0,9 Prozent im Plus bei 12,75 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 19'529 Punkten steht. Bei 12,75 CHF erreichte die DocMorris-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Mit einem Wert von 12,75 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via SIX SX 5'948 DocMorris-Aktien umgesetzt.
Bei 13,62 CHF markierte der Titel am 30.09.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,82 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 3,92 CHF am 24.03.2026. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 69,24 Prozent.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CHF. Im Vorjahr erhielten DocMorris-Aktionäre 0,000 CHF je Wertpapier. Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte DocMorris am 19.08.2025. Der Verlust je Aktie wurde auf -1,06 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das DocMorris ein Ergebnis je Aktie von -1,06 CHF vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat DocMorris in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 260.83 Mio. CHF im Vergleich zu 260.83 Mio. CHF im Vorjahresquartal.
In der DocMorris-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 -1,660 CHF je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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