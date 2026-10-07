DocMorris Aktie 4261528 / CH0042615283
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07.10.2026 16:29:00
DocMorris Aktie News: DocMorris am Nachmittag gesucht
Die Aktie von DocMorris gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von DocMorris legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 1,6 Prozent auf 12,84 CHF.
Die DocMorris-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 1,6 Prozent auf 12,84 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 19'504 Punkten steht. Die DocMorris-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 13,07 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 12,75 CHF. Zuletzt wechselten 59'439 DocMorris-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 30.09.2026 bei 13,62 CHF. Das 52-Wochen-Hoch liegt 6,07 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der DocMorris-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 24.03.2026 bei 3,92 CHF. Mit einem Kursverlust von 69,45 Prozent würde die DocMorris-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Im Vorjahr hatte DocMorris 0,000 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte DocMorris am 19.08.2025. Der Verlust je Aktie wurde auf -1,06 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das DocMorris ein Ergebnis je Aktie von -1,06 CHF vermeldet. Das vergangene Quartal hat DocMorris mit einem Umsatz von insgesamt 260.83 Mio. CHF abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 260.83 Mio. CHF erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.
Experten prognostizieren für das Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -1,660 CHF je DocMorris-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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DocMorris am 07.10.2026
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