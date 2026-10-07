DocMorris Aktie News: DocMorris zeigt sich am Mittag gestärkt

Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 1,6 Prozent auf 12,84 CHF zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 19'517 Punkten notiert. Im Tageshoch stieg die DocMorris-Aktie bis auf 12,96 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 12,75 CHF. Zuletzt wechselten 25'303 DocMorris-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 13,62 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (30.09.2026). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 6,07 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 3,92 CHF ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 69,45 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2025 erhielten DocMorris-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CHF. Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte DocMorris am 19.08.2025. Das EPS wurde auf einen Verlust von -1,06 CHF je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,06 CHF je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 260.83 Mio. CHF aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 260.83 Mio. CHF erwirtschaftet worden.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2026 ein Verlust in Höhe von -1,660 CHF je DocMorris-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.ch

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