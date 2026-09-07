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07.09.2026 09:29:00

DocMorris Aktie News: DocMorris schiebt sich am Montagvormittag vor

DocMorris Aktie News: DocMorris schiebt sich am Montagvormittag vor

Die Aktie von DocMorris zählt am Montagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die DocMorris-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 10,94 CHF nach oben.

DocMorris
10.83 CHF 0.23%
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Das Papier von DocMorris legte um 09:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 1,4 Prozent auf 10,94 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'006 Punkten notiert. Die DocMorris-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 10,94 CHF aus. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 10,81 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 11'935 DocMorris-Aktien umgesetzt.

Am 28.08.2026 markierte das Papier bei 11,25 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die DocMorris-Aktie mit einem Kursplus von 2,83 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 3,92 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (24.03.2026). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 64,15 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für DocMorris-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 CHF belaufen. DocMorris veröffentlichte am 19.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -1,06 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -1,06 CHF je Aktie erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 260.83 Mio. CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 260.83 Mio. CHF US-Dollar umgesetzt.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass DocMorris 2026 einen Verlust in Höhe von -1,691 CHF ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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