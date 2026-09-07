DocMorris Aktie News: DocMorris behauptet sich am Nachmittag

Die DocMorris-Aktie bewegte sich um 16:28 Uhr kaum. Das Papier stand via SIX SX bei 10,78 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der im Moment bei 20'098 Punkten tendiert. Im Tageshoch stieg die DocMorris-Aktie bis auf 10,94 CHF. Im Tief verlor die DocMorris-Aktie bis auf 10,65 CHF. Bei 10,81 CHF eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 135'394 DocMorris-Aktien umgesetzt.

Am 28.08.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 11,25 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 4,36 Prozent könnte die DocMorris-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 24.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 3,92 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die DocMorris-Aktie derzeit noch 63,62 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für DocMorris-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 CHF belaufen. Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte DocMorris am 19.08.2025. DocMorris vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -1,06 CHF. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,06 CHF je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig standen 260.83 Mio. CHF in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem DocMorris 260.83 Mio. CHF erwirtschaftet hatte.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem DocMorris-Verlust in Höhe von -1,691 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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