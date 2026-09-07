DocMorris Aktie 4261528 / CH0042615283
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07.09.2026 12:29:00
DocMorris Aktie News: DocMorris gibt am Mittag nach
Die Aktie von DocMorris gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von DocMorris nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 10,74 CHF.
Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 10,74 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'063 Punkten realisiert. Die DocMorris-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 10,65 CHF ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 10,81 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 70'120 DocMorris-Aktien umgesetzt.
Der Anteilsschein kletterte am 28.08.2026 auf bis zu 11,25 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der DocMorris-Aktie liegt somit 4,53 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.03.2026 (3,92 CHF). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 63,48 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Nachdem DocMorris seine Aktionäre 2025 mit 0,000 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF je Aktie ausschütten. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte DocMorris am 19.08.2025. DocMorris vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -1,06 CHF. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,06 CHF je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz lag bei 260.83 Mio. CHF – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 260.83 Mio. CHF erwirtschaftet worden.
In der DocMorris-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 -1,691 CHF je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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