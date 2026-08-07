DocMorris Aktie News: DocMorris am Vormittag billiger

Die Aktie verlor um 09:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,2 Prozent auf 9,48 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'502 Punkten notiert. In der Spitze fiel die DocMorris-Aktie bis auf 9,48 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 9,50 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 8'009 DocMorris-Aktien.

Am 15.07.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 11,25 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 18,67 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der DocMorris-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 24.03.2026 auf bis zu 3,92 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 58,63 Prozent unter dem aktuellen Kurs der DocMorris-Aktie.

Für DocMorris-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 CHF ausgeschüttet werden. DocMorris liess sich am 19.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -1,06 CHF gegenüber -1,05 CHF im Vorjahresquartal verkündet. DocMorris hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 260.83 Mio. CHF abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um -7,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 280.64 Mio. CHF erwirtschaftet worden waren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass DocMorris einen Verlust von -1,730 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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