DocMorris Aktie 4261528 / CH0042615283
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07.08.2026 16:29:00
DocMorris Aktie News: DocMorris am Freitagnachmittag mit positiven Vorzeichen
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von DocMorris. Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,7 Prozent auf 9,57 CHF zu.
Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 9,57 CHF zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'560 Punkten steht. Die DocMorris-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 9,72 CHF aus. Bei 9,50 CHF eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 88'976 DocMorris-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 15.07.2026 bei 11,25 CHF. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die DocMorris-Aktie 17,62 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 24.03.2026 Kursverluste bis auf 3,92 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 59,00 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 CHF, nach 0,000 CHF im Jahr 2025. Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte DocMorris am 19.08.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,06 CHF. Im Vorjahresquartal waren -1,05 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 260.83 Mio. CHF – das entspricht einem Minus von -7,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 280.64 Mio. CHF in den Büchern gestanden hatten.
In der Bilanz 2026 dürfte Experten zufolge ein Minus von -1,730 CHF je DocMorris-Aktie stehen.
Redaktion finanzen.ch
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