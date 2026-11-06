DocMorris Aktie News: DocMorris gibt am Freitagnachmittag nach

Die Aktionäre schickten das Papier von DocMorris nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 2,0 Prozent auf 16,52 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 20'742 Punkten steht. Die DocMorris-Aktie gab in der Spitze bis auf 16,31 CHF nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 16,60 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 418'992 DocMorris-Aktien den Besitzer.

Am 05.11.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 17,02 CHF an. 3,03 Prozent Plus fehlen der DocMorris-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 24.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 3,92 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 76,26 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 CHF, nach 0,000 CHF im Jahr 2025. Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte DocMorris am 19.08.2025. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -1,06 CHF vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1,06 CHF erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat DocMorris mit einem Umsatz von insgesamt 260.83 Mio. CHF abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 260.83 Mio. CHF erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem DocMorris-Verlust in Höhe von -1,675 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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