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06.11.2026 12:29:00
DocMorris Aktie News: DocMorris am Mittag mit roten Vorzeichen
Die Aktie von DocMorris gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die DocMorris-Aktie gab im SIX SX-Handel zuletzt um 2,8 Prozent auf 16,39 CHF nach.
Der DocMorris-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 12:28 Uhr verlor das Papier 2,8 Prozent auf 16,39 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'613 Punkten liegt. Das Tagestief markierte die DocMorris-Aktie bei 16,32 CHF. Bei 16,60 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via SIX SX 221'330 DocMorris-Aktien umgesetzt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 17,02 CHF erreichte der Titel am 05.11.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die DocMorris-Aktie 3,84 Prozent zulegen. Am 24.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 3,92 CHF ab. Der aktuelle Kurs der DocMorris-Aktie ist somit 76,07 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Zuletzt erhielten DocMorris-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 CHF aus. DocMorris liess sich am 19.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. DocMorris hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -1,06 CHF je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1,06 CHF je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 260.83 Mio. CHF. Im Vorjahreszeitraum waren 260.83 Mio. CHF in den Büchern gestanden.
Analysten erwarten für 2026 einen Verlust in Höhe von -1,675 CHF je DocMorris-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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