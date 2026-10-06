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06.10.2026 09:29:00

DocMorris Aktie News: DocMorris am Vormittag mit Kurseinbussen

DocMorris Aktie News: DocMorris am Vormittag mit Kurseinbussen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von DocMorris. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 1,4 Prozent auf 12,31 CHF.

DocMorris
12.58 CHF -0.26%
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Die DocMorris-Aktie musste um 09:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 1,4 Prozent auf 12,31 CHF abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 19'617 Punkten steht. Die höchsten Verluste verbuchte die DocMorris-Aktie bis auf 12,29 CHF. Bei 12,45 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 13'387 DocMorris-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (13,62 CHF) erklomm das Papier am 30.09.2026. Das 52-Wochen-Hoch könnte die DocMorris-Aktie mit einem Kursplus von 10,64 Prozent wieder erreichen. Am 24.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 3,92 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die DocMorris-Aktie derzeit noch 68,14 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF an DocMorris-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 CHF. DocMorris veröffentlichte am 19.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. DocMorris hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -1,06 CHF je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1,06 CHF je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 260.83 Mio. CHF. Im Vorjahreszeitraum waren 260.83 Mio. CHF in den Büchern gestanden.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass DocMorris 2026 einen Verlust in Höhe von -1,660 CHF ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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