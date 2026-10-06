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06.10.2026 16:29:00

DocMorris Aktie News: DocMorris gewinnt am Dienstagnachmittag an Boden

DocMorris Aktie News: DocMorris gewinnt am Dienstagnachmittag an Boden

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von DocMorris. Zuletzt ging es für das DocMorris-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 3,5 Prozent auf 12,92 CHF.

DocMorris
12.71 CHF 0.79%
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Das Papier von DocMorris legte um 16:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 3,5 Prozent auf 12,92 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 19'549 Punkten tendiert. Die DocMorris-Aktie zog in der Spitze bis auf 13,07 CHF an. Zur Startglocke stand der Titel bei 12,45 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 140'239 DocMorris-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 30.09.2026 auf bis zu 13,62 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der DocMorris-Aktie liegt somit 5,14 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 24.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 3,92 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 69,64 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass DocMorris-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete DocMorris 0,000 CHF aus. Am 19.08.2025 äusserte sich DocMorris zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -1,06 CHF je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte DocMorris -1,06 CHF je Aktie generiert. DocMorris hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 260.83 Mio. CHF abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 260.83 Mio. CHF erwirtschaftet worden waren.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2026 -1,660 CHF je Aktie in den DocMorris-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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