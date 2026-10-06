Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’819 0.9%  SPI 19’616 0.8%  Dow 51’268 0.2%  DAX 25’416 0.6%  Euro 0.9360 0.4%  EStoxx50 6’276 0.6%  Gold 4’178 0.9%  Bitcoin 71’620 0.5%  Dollar 0.8307 -0.1%  Öl 97.7 -2.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Partners Group2460882Novartis1200526Rheinmetall345850Holcim1221405
Anzeige

Wo Infrastruktur auf Innovation trifft

Hier informieren
Top News
RWE-Aktie niedriger: Netzbetreiber Amprion holt sich Milliardensumme am Anleihemarkt
Gold bleibt erste Wahl der Währungshüter: Warum Anleger jetzt genau hinhören sollten
Golden Cross beim Bitcoin: Startsignal für die nächste Rally oder Falle für Nachzügler?
ASOS-Aktie stürzt ab: Mutmasslicher Hackerangriff erschüttert Online-Händler
Nordex-Aktie in Rot: Neue Aufträge für Europa-Geschäft
Suche...
ETF Sparplan

DocMorris Aktie 4261528 / CH0042615283

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

06.10.2026 12:29:00

DocMorris Aktie News: DocMorris steigt am Mittag

DocMorris Aktie News: DocMorris steigt am Mittag

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von DocMorris. Zuletzt ging es für das DocMorris-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 2,2 Prozent auf 12,76 CHF.

DocMorris
12.82 CHF 1.66%
Kaufen Verkaufen

Die DocMorris-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr in Grün und gewann 2,2 Prozent auf 12,76 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 19'669 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Wert des Tages markierte die DocMorris-Aktie bei 12,86 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 12,45 CHF. Von der DocMorris-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 64'840 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (13,62 CHF) erklomm das Papier am 30.09.2026. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,74 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.03.2026 bei 3,92 CHF. Mit einem Kursverlust von 69,26 Prozent würde die DocMorris-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

DocMorris-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 CHF aus. Am 19.08.2025 lud DocMorris zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -1,06 CHF vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1,06 CHF erwirtschaftet worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 260.83 Mio. CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 260.83 Mio. CHF gelegen.

2026 dürfte DocMorris einen Verlust von -1,660 CHF verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur DocMorris-Aktie

DocMorris-Aktie gibt ab: Geld in den Niederlanden gepfändet

DocMorris-Aktie sackt kräftig ab: Urteil über Geschäftsmodell von Konkurrent dm-med im Dezember

DocMorris-Aktie sackt ab: Wandlungspreis und definitives Volumen neuer Wandelanleihe festgelegt

In eigener Sache

Trading Signals: Givaudan: Auf den Geschmack gekommen

Der Aromen- und Duftstoffhersteller hat sich zuletzt vom breiten Markt absetzen können. Mit den Neunmonatszahlen könnte Givaudan den nächsten Schub nach oben auslösen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu DocMorris AG (ex Zur Rose)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten