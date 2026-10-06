DocMorris Aktie News: DocMorris steigt am Mittag

Die DocMorris-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr in Grün und gewann 2,2 Prozent auf 12,76 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 19'669 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Wert des Tages markierte die DocMorris-Aktie bei 12,86 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 12,45 CHF. Von der DocMorris-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 64'840 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (13,62 CHF) erklomm das Papier am 30.09.2026. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,74 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.03.2026 bei 3,92 CHF. Mit einem Kursverlust von 69,26 Prozent würde die DocMorris-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

DocMorris-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 CHF aus. Am 19.08.2025 lud DocMorris zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -1,06 CHF vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1,06 CHF erwirtschaftet worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 260.83 Mio. CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 260.83 Mio. CHF gelegen.

2026 dürfte DocMorris einen Verlust von -1,660 CHF verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur DocMorris-Aktie

DocMorris-Aktie gibt ab: Geld in den Niederlanden gepfändet

DocMorris-Aktie sackt kräftig ab: Urteil über Geschäftsmodell von Konkurrent dm-med im Dezember

DocMorris-Aktie sackt ab: Wandlungspreis und definitives Volumen neuer Wandelanleihe festgelegt