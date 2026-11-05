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05.11.2026 09:29:00
DocMorris Aktie News: DocMorris am Donnerstagvormittag mit Aufschlag
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von DocMorris. Im SIX SX-Handel gewannen die DocMorris-Papiere zuletzt 0,9 Prozent.
Die DocMorris-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr 0,9 Prozent im Plus bei 16,38 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 21'230 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Kurzfristig markierte die DocMorris-Aktie bei 16,38 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 16,22 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten DocMorris-Aktien beläuft sich auf 44'430 Stück.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 16,60 CHF. Dieser Kurs wurde am 04.11.2026 erreicht. Der derzeitige Kurs der DocMorris-Aktie liegt somit 1,33 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 24.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 3,92 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die DocMorris-Aktie 317,64 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
DocMorris-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 CHF belaufen. Am 19.08.2025 lud DocMorris zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -1,06 CHF beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,06 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 260.83 Mio. CHF beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 260.83 Mio. CHF umgesetzt worden waren.
Der Verlust 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -1,674 CHF je DocMorris-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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