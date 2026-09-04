DocMorris Aktie 4261528 / CH0042615283
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
04.09.2026 09:29:00
DocMorris Aktie News: DocMorris steigt am Vormittag
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von DocMorris. Im SIX SX-Handel gewannen die DocMorris-Papiere zuletzt 0,7 Prozent.
Das Papier von DocMorris konnte um 09:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,7 Prozent auf 10,26 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'231 Punkten notiert. Der Kurs der DocMorris-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 10,28 CHF zu. Bei 10,28 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 6'528 DocMorris-Aktien umgesetzt.
Am 28.08.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 11,25 CHF an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die DocMorris-Aktie derzeit noch 9,65 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 3,92 CHF. Dieser Wert wurde am 24.03.2026 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 61,77 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Nachdem DocMorris seine Aktionäre 2025 mit 0,000 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF je Aktie ausschütten. Am 19.08.2025 hat DocMorris die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,06 CHF. Im Vorjahresquartal hatten -1,06 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat DocMorris mit einem Umsatz von insgesamt 260.83 Mio. CHF abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 260.83 Mio. CHF erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.
Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2026 -1,691 CHF je Aktie in den DocMorris-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur DocMorris-Aktie
DocMorris-Aktie in Grün: Operativer Verlust nimmt deutlich ab
DocMorris-Aktie stärker: Beschleunigtes Wachstum im zweiten Quartal
DocMorris-Aktie klettert deutlich: Stellenabbau infolge von "AI-First"-Strategie geplant
Trading Signals: Komax: Ein besonderer Monat
Der Maschinenbauer hat im August starke Zahlen vorgelegt und einen neuen CEO gefunden. An der Börse gönnt sich Komax nach einer geschichtsträchtigen Rallye eine Pause – schon bald könnte der nächste Schub nach oben anstehen.Weiterlesen!
Nachrichten zu DocMorris AG (ex Zur Rose)
|
10:02
|SPI-Wert DocMorris-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in DocMorris von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
09:29
|DocMorris Aktie News: DocMorris steigt am Vormittag (finanzen.ch)
|
03.09.26
|DocMorris Aktie News: DocMorris verliert am Donnerstagnachmittag (finanzen.ch)
|
03.09.26
|DocMorris Aktie News: DocMorris am Mittag im Minusbereich (finanzen.ch)
|
02.09.26
|Optimismus in Zürich: SPI beendet den Handel in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
02.09.26
|SPI aktuell: So performt der SPI nachmittags (finanzen.ch)
|
02.09.26
|SPI-Handel aktuell: SPI verliert am Mittag (finanzen.ch)
|
31.08.26
|Was Analysten von der DocMorris-Aktie erwarten (finanzen.net)
Analysen zu DocMorris AG (ex Zur Rose)
|03.09.26
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.08.26
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.08.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|20.08.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|20.08.26
|DocMorris Neutral
|UBS AG
|03.09.26
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.08.26
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.08.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|20.08.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|20.08.26
|DocMorris Neutral
|UBS AG
|24.08.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|20.08.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|19.08.26
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.07.26
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.07.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|15.07.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|21.04.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|16.04.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|24.03.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|19.03.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|03.09.26
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.08.26
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.08.26
|DocMorris Neutral
|UBS AG
|20.08.26
|DocMorris Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.08.26
|DocMorris Neutral
|UBS AG
Euronext SEI Investments & Ameriprise Financial: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
NEU✅ Euronext
NEU✅ SEI Investments
NEU✅ Ameriprise Financial
inklusive Rebalancing:
❌ Swiss Life
❌ BNP Paribas
❌ Iberdrola
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX stabil -- Asiens Börsen gewinnen
Der heimische Markt tendiert vor dem Wochenende seitwärts, der deutsche Leitindex bewegt in Nähe der Nulllinie. Am Freitag geht es an den Börsen in Asien nach oben.