DocMorris Aktie News: DocMorris am Nachmittag gesucht

Die Aktionäre schickten das Papier von DocMorris nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 4,6 Prozent auf 10,66 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'215 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den Tageshöchststand markierte die DocMorris-Aktie bei 10,95 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 10,28 CHF. Bisher wurden via SIX SX 152'762 DocMorris-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 28.08.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 11,25 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der DocMorris-Aktie liegt somit 5,24 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 3,92 CHF ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die DocMorris-Aktie mit einem Verlust von 63,21 Prozent wieder erreichen.

DocMorris-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 CHF aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte DocMorris am 19.08.2025. Der Verlust je Aktie wurde auf -1,06 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das DocMorris ein Ergebnis je Aktie von -1,06 CHF vermeldet. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 260.83 Mio. CHF gegenüber 260.83 Mio. CHF im Vorjahreszeitraum generiert.

2026 dürfte DocMorris einen Verlust von -1,691 CHF verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.ch

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