DocMorris Aktie 4261528 / CH0042615283
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04.09.2026 12:29:00
DocMorris Aktie News: DocMorris am Mittag im Plus
Die Aktie von DocMorris gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von DocMorris konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 3,2 Prozent auf 10,52 CHF.
Die DocMorris-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr 3,2 Prozent im Plus bei 10,52 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'218 Punkten liegt. Bei 10,65 CHF markierte die DocMorris-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 10,28 CHF. Bisher wurden heute 35'826 DocMorris-Aktien gehandelt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 28.08.2026 bei 11,25 CHF. Der derzeitige Kurs der DocMorris-Aktie liegt somit 6,49 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 24.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 3,92 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 62,72 Prozent könnte die DocMorris-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Nach 0,000 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 CHF je DocMorris-Aktie. Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte DocMorris am 19.08.2025. Der Verlust je Aktie wurde auf -1,06 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das DocMorris ein Ergebnis je Aktie von -1,06 CHF vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 260.83 Mio. CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 260.83 Mio. CHF US-Dollar umgesetzt.
Experten gehen davon aus, dass DocMorris im Jahr 2026 -1,691 CHF je Aktie Verlust verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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Nachrichten zu DocMorris AG (ex Zur Rose)
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12:29
|DocMorris Aktie News: DocMorris am Mittag im Plus (finanzen.ch)
|
10:02
|SPI-Wert DocMorris-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in DocMorris von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
09:29
|DocMorris Aktie News: DocMorris steigt am Vormittag (finanzen.ch)
|
03.09.26
|DocMorris Aktie News: DocMorris verliert am Donnerstagnachmittag (finanzen.ch)
|
02.09.26
|Optimismus in Zürich: SPI beendet den Handel in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
02.09.26
|SPI aktuell: So performt der SPI nachmittags (finanzen.ch)
|
02.09.26
|SPI-Handel aktuell: SPI verliert am Mittag (finanzen.ch)
Analysen zu DocMorris AG (ex Zur Rose)
|03.09.26
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.08.26
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.08.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|20.08.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|20.08.26
|DocMorris Neutral
|UBS AG
|03.09.26
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.08.26
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.08.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|20.08.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|20.08.26
|DocMorris Neutral
|UBS AG
|24.08.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|20.08.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|19.08.26
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.07.26
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.07.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|15.07.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|21.04.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|16.04.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|24.03.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|19.03.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|03.09.26
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.08.26
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.08.26
|DocMorris Neutral
|UBS AG
|20.08.26
|DocMorris Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.08.26
|DocMorris Neutral
|UBS AG
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