DocMorris Aktie News: DocMorris gibt am Dienstagvormittag ab

Die DocMorris-Aktie notierte um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 1,4 Prozent auf 16,20 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'815 Punkten liegt. Die höchsten Verluste verbuchte die DocMorris-Aktie bis auf 16,05 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 16,25 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten DocMorris-Aktien beläuft sich auf 12'754 Stück.

Am 19.10.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 16,58 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der DocMorris-Aktie liegt somit 2,29 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 24.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 3,92 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der DocMorris-Aktie 75,79 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass DocMorris-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete DocMorris 0,000 CHF aus. Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte DocMorris am 19.08.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,06 CHF. Im Vorjahresquartal waren -1,06 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 260.83 Mio. CHF gegenüber 260.83 Mio. CHF im Vorjahreszeitraum generiert.

In der Bilanz 2026 dürfte Experten zufolge ein Minus von -1,674 CHF je DocMorris-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.ch

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