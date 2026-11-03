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03.11.2026 12:29:00
DocMorris Aktie News: DocMorris am Dienstagmittag auf rotem Terrain
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von DocMorris. Die DocMorris-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 0,5 Prozent auf 16,35 CHF ab.
Um 12:28 Uhr ging es für die DocMorris-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 16,35 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'835 Punkten steht. Die höchsten Verluste verbuchte die DocMorris-Aktie bis auf 15,94 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 16,25 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 72'546 DocMorris-Aktien.
Bei 16,58 CHF markierte der Titel am 19.10.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die DocMorris-Aktie mit einem Kursplus von 1,41 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 24.03.2026 auf bis zu 3,92 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 76,01 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
DocMorris-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 CHF aus. Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte DocMorris am 19.08.2025 vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -1,06 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -1,06 CHF je Aktie erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat DocMorris in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 260.83 Mio. CHF. Im Vorjahresviertel waren 260.83 Mio. CHF in den Büchern gestanden.
Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass DocMorris 2026 einen Verlust in Höhe von -1,674 CHF ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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